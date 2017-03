Penélope Cruz célèbre sa soeur Monica avec une adorable photo d'elles enfants

Le 16 mars, Monica Cruz a soufflé sur sa 40e bougie. Un passage obligatoire et symbolique, souvent considéré comme un âge d'or pour la femme. Sa grand soeur Penélope, 42 printemps au compteur, ne saurait dire le contraire. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'elle a fêté, entourée de sa famille et de ses amis, son anniversaire.

Pour marquer le coup et fêter publiquement l'événement, Penélope Cruz a eu un autre geste, adorable soit dit en passant, pour sa cadette. Sur Instagram, la star de Volver et Vanilla Sky a publié une vieille photo du tandem complice. Non daté, le cliché renvoie les deux soeurs à leur plus tendre enfance. Penélope, déjà reconnaissable et habillée d'une jolie robe bleu clair, pose main dans la main avec sa petite soeur au visage encore poupin et difficilement reconnaissable au premier regard. "Félicitations soeurette ! Tant d'aventures ensemble et toutes celles qu'il nous reste ! Je t'adore", lui écrit Penélope dans leur langue maternelle. Ce que à quoi Monica a répondu à coups de smileys.