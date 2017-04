Phil Collins en couple avec son ex-femme : Orianne libérée, elle divorce enfin

Phil et Orianne Collins ont choisi de se laisser une seconde chance après avoir été mariés et avoir divorcé (en 2008), un bonheur retrouvé entaché par un autre divorce quelque peu compliqué, celui d'Orianne et du banquier d'affaires Charles Fouad Mejjati. Mariés durant dix ans, parents d'un petit Andrea âgé de 6 ans, les ex-époux sont enfin arrivés à un accord. "Nous avons amicalement résolu nos conflits dans l'intérêt de notre famille et avec la volonté d'aller de l'avant pacifiquement mais aussi pour élever conjointement notre fils", indique Orianne Collins dans un communiqué officiel adressé à People. "Nous voulons tous les deux mettre ce chapitre de notre vie derrière nous et que notre vie privée soit respectée", complète-t-elle.

La bataille judiciaire avait débuté il y a un peu d'un an, au début de 2016, lorsque l'ex-femme et actuelle compagne de Phil Collins accusait Charles Fouad Mejjati de l'avoir contrainte à signer un accord impliquant des dommages et intérêts et la cession de leur maison de Miami beach. Une magnifique villa qu'Orianne avait elle-même payée 8,4 millions de dollars en 2012, un an après s'être remariée et quatre années après son divorce à plus de 46 millions de dollars d'avec Phil Collins, le plus cher de l'histoire des divorces britanniques. Un joli pactole que le célèbre chanteur anglais de 66 ans n'a jamais récupéré malgré leur rabibochage.

En guerre contre son mari, Orianne Collins s'est toujours défendue en invoquant l'abus de faiblesse. Paralysée durant plusieurs mois à la suite d'une opération des cervicales, obligée de se déplacer en fauteuil roulant parce qu'elle ne pouvait plus marcher, la quadragénaire accusait son futur ex-mari d'avoir profité de sa situation délicate pour lui faire signer des papiers. Sous l'emprise d'anti-douleurs, elle assure qu'elle n'était pas elle-même à cette époque. C'est au milieu de cette guerre ouverte que la créatrice de bijoux et le chanteur de Genesis, avait clarifié leur relation. "Oui, nous sommes à nouveau ensemble", avaient déclaré les parents de Nicholas, 14 ans, et Matthew, 11 ans, pour officialiser leur retour de flammes.

Orianne étant officiellement libérée de son mariage avec Charles Fouad Mejjati, Phil Collins va pouvoir lui demander sa main, une nouvelle fois.

