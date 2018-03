Philippe Etchebest "jaloux" ? Son tacle à Jean Imbert, "le cuisinier des stars"

Le chef récemment étoilé Philippe Etchebest est très taquin.

Invité de Daphné Bürki pour Bonjour la France sur Europe 1, le juré de l'émission Top Chef (M6) depuis quatre saisons a été invité à donner son avis sur la carrière culinaire de Jean Imbert, le grand gagnant de la 3e saison du concours devenu le proche de nombreuses stars. Est-il jaloux de cette popularité ? C'est la question qui lui a été posée...

"Jean Imbert, c'est le cuisinier des stars, c'est ça. Moi, je préfère être la star des cuisiniers personnellement", a d'abord lâché Philippe Etchebest à propos de celui qui a cuisiné pour Johnny Hallyday, Jay-Z, Beyoncé, Barack Obama, Robert De Niro ou encore Pharrell Williams et Marion Cotillard. Et l'animateur de Cauchemar en cuisine (M6) de poursuivre, amusé : "Non mais c'est bien, c'est bien ! C'est pas le même créneau mais chacun son créneau bon sang ! Chacun est libre de faire ce qu'il veut !"

S'il est ravi de son "créneau", c'est que le chef de 51 ans a appris qu'il avait reçu une nouvelle étoile du guide Michelin en début d'année. Il s'agissait d'une première étoile pour son concept La Table d'hôtes à Bordeaux, un lieu atypique et très exclusif – on n'y sert que 12 convives ! – qu'il a souhaité ouvrir au sous-sol de sa brasserie Le Quatrième mur. Une sacrée récompense pour notre meilleur ouvrier de France qui, accaparé par ses nombreux projets à la télévision (Cauchemar en cuisine...), n'avait plus obtenu d'étoile depuis 2013.