Jean Imbert "chef des stars" : Son gros coup de gueule !

Jean Imbert n'est pas du genre à s'énerver facilement, bien au contraire. Très peu à l'aise avec les médias, le cuisinier révélé au grand public en 2012 par sa participation à la troisième saison de Top Chef (qu'il a remportée) se montre souvent timide face aux caméras. Comme lorsqu'il a été questionné sur sa relation privilégiée avec Johnny et Laeticia Hallyday par Catherine Ceylac dans son émission Thé ou café sur France 2 en décembre dernier, quelques jours avant la mort du rockeur français.

Actuellement aux Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles, Jean Imbert a haussé le ton comme il le fait rarement sur Instagram. Au cours d'une soirée passée avec le chanteur canadien Drake et le faiseur de tubes Pharrell Williams, le propriétaire de L'Acajou (restaurant situé à Paris) a posté le message suivant dans l'un de ses stories éphémères : "Certains vont encore dire "chef des stars", blabla... Je suis 3 jours à Los Angeles, je passe entre 12 et 14 heures par jour en cuisine avec les équipes, jamais autrement, quand ils viennent en concert à Paris, je m'occupe d'eux et c'est avec eux que je fais les futurs restos... Donc ce n'est pas chef des stars, ce n'est pas chef non plus d'ailleurs, c'est cuisinier et sinon ça va bien."