Philippe Katerine: Génial discours du meilleur acteur dans un 2nd rôle aux César

Pour sa première nomination, Philippe Katerine obtient son premier César grâce à sa performance dans Le Grand Bain : "C'est n'importe quoi ! J'envoie ce César à Gilles Lellouche et à toute l'équipe, à nos coaches Virginie Efira et Leïla Bekhti, à nos équipes de natation synchronisée, à Jean-Hugues Anglade [lui aussi nommé]... J'envoie ce César à Thierry, le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner. Moi je me demande toujours ce que deviennent les personnages après les films. Peut-être que tu dois nous regarder à la télé... Je me suis reconnu en toi, j'espère que toi aussi. Je pense que tout le monde a quelque chose de Thierry..."

L'an dernier, c'est Antoine Reinartz qui a décroché le César pour 120 Battements par minute.

Acteur dans un second rôle - Le lauréat est Philippe Katerine (Le Grand Bain)



Les autres nommés sont

Jean-Hugues Anglade (Le Grand Bain)

Damien Bonnard (En liberté)

Clovis Cornillac (Les Chatouilles)

Denis Podalydès (Plaire, aimer et courir vite)