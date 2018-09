Philippe (L'amour est dans le pré) en couple ? Il lève le voile sur sa situation

C'est dans la saison 8 de L'amour est dans le pré, en 2013, que Philippe s'était fait connaître du grand public. S'il n'avait pas trouvé l'amour grâce à l'émission, il avait révélé lors d'une interview en avril dernier avoir finalement trouvé chaussure à son pied. Est-il toujours en couple avec la mystérieuse femme en question ?

Lors de son aventure dans l'émission de dating de M6, le viticulteur de 52 ans venu tout droit de Charente-Maritime avait fait venir Claudia et Jackie chez lui. Mais ni l'une ni l'autre n'était son âme soeur. Il avait retenté sa chance lors de la saison 9 puis dans l'édition spéciale Seconde chance... sans succès.

Ses fans étaient donc heureux d'apprendre en avril dernier, lors de son interview pour Télé Loisirs, qu'il n'était plus un coeur à prendre : "Vous allez trouver ça drôle... mais il y a environ un mois, j'ai utilisé une application de covoiturage pour me rendre en Bretagne : j'allais rejoindre mon ami Fifi pour animer une soirée, et j'ai rencontré une charmante personne qui m'a emmené en voiture. (...) Elle a carrément passé le week-end avec moi. La semaine d'après, elle est venue chez moi... Depuis, on s'est revus plusieurs fois !"

Cette idylle n'a malheureusement pas duré comme Philippe l'a dévoilé à nos confrères de Télé Star. L'ancien candidat de M6 est en effet seul à nouveau : "Je suis toujours célibataire. J'ai rencontré d'autres personnes ensuite, mais elles sont devenues des amies plutôt que des chéries. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas." Il est donc à la recherche d'une personne avec laquelle il ne se prendra pas la tête et qui soit "tumultueuse" mais aussi "posée".