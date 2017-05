Philippe Vasseur (Hélène et les garçons), "fantasme sexuel" d'Enora Malagré

Hier, mardi 9 mai, l'équipe de Touche pas à mon poste célébrait sur C8 les 25 ans de la série Hélène et les garçons. A cette occasion, trois acteurs de la sitcom ont fait le déplacement sur le plateau : Philippe Vasseur, qui jouait le rôle de José, Patrick Puydebat, qui campait Nicolas, et Sébastien Roch, qui interprétait Christian.

Dès le début de l'émission, Cyril Hanouna a demandé à chacun de ses chroniqueurs quel était son personnage préféré dans Hélène et les garçons. Et sans plus attendre, Enora Malagré a révélé être tombée sous le charme de Philippe Vasseur. "Ah moi, c'était José (...) Vous faites partie de mes premiers fantasmes sexuels", a-t-elle lâché.

Une révélation qui n'a pas manqué de surprendre les chroniqueurs de Touche pas à mon poste... et surtout Philippe Vasseur ! Le comédien en a d'ailleurs profité pour indiquer qu'il n'était "pas marié" - mais "pas célibataire".

De son côté, Enora Malagré reste secrète quant à sa vie amoureuse. En octobre dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle avait évoqué sa relation avec son chéri, Dumé. "Nous sommes très heureux", avait-elle ainsi assuré. Depuis, elle ne s'est pas étalée sur le sujet.