Phillipe Lellouche : Le jour où il a sauvé une fan de Clem du suicide !

Depuis 2015, Philippe Lellouche joue le rôle de Xavier Ferran, mari de Caroline (incarnée par Victoria Abril) dans Clem (TF1). Une série qui lui a permis d'élargir son public. Des adolescents suivent en effet plus attentivement sa carrière désormais. Et si certains fans n'hésitent pas à lui faire de belles déclarations, l'acteur de 51 ans doit parfois faire face à des situations très délicates.

Au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs, dans le cadre de L'interview sans filtre, Philippe Lellouche a admis avoir reçu un message d'une jeune fille âgée de 16 ans lui disant qu'elle ne voulait parler qu'à lui et que s'il ne répondait pas, elle allait se tuer. "Là se pose une vraie problématique. Se dire : 'Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais de la non-assistance à personne en danger sous prétexte qu'on vient me déranger dans ma vie privée ou je prends le risque de lui téléphoner ?' J'ai téléphoné. Je crois que j'ai bien fait", a confié l'auteur et comédien de la pièce de théâtre Le Temps qui reste.

Ladite adolescente lui a alors expliqué que sa vie n'avait pas sens et lui a fait part de sa détresse. Ce qui a poussé Philippe Lellouche à l'inviter à boire un café pour la dissuader de faire une terrible erreur : "J'ai essayé de trouver les mots. C'était il y a deux, trois ans." Heureusement, cette histoire a un happy end. Récemment, la jeune fille est allée voir l'ex-mari de Vanessa Demouy au théâtre afin de lui faire savoir qu'elle allait beaucoup mieux.