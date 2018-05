Pierre Bouby (Les Grosses Têtes) : Le footballeur annonce son mariage !

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... Après avoir finalement signé pour une saison supplémentaire avec son club d'Orléans alors que son contrat touchait à sa fin, le footballeur Pierre Bouby est aussi comblé intimement. En effet, il a annoncé son mariage.

C'est dans la très populaire émission radio Les Grosses Têtes sur RTL que le sympathique sportif âgé de 34 ans a fait cette grande annonce. Alors que Laurent Ruquier demandait à son chroniqueur si, depuis qu'il fait des émissions de télévision (notamment sur la chaîne L'Equipe) et de la radio, il a quitté sa femme pour une autre, Pierre Bouby a répondu du tac au tac. "Non, non, je suis resté avec la même. Je me marie au mois de juin d'ailleurs", a-t-il confié. Alors que ses camarades du jour étaient surpris de cette heureuse nouvelle, Laurent Ruquier n'a pas manqué de lui faire remarquer qu'ils n'ont pas été invités ! "Bah non, j'ai pas envie de vous embêter avec ça", a répondu le futur marié...

Pierre Bouby, qui occupe le poste de milieu de terrain, a aussi révélé que la cérémonie se tiendra "à côté de Châteauroux" dans l'Indre. Mais, sur Instagram, on découvre une photo de sa compagne et lui... visiblement déjà mariés ! En effet, il a posté une photo de Pauline, en robe de mariée à ses côtés, le 6 mai 2018. Alors faut-il comprendre qu'il a déjà fait une cérémonie religieuse ou civile ? Mystère...