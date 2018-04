Audiences radio : RTL leader incontesté, France Inter en forme, Europe 1 fragile

Jeudi 19 avril 2018, les nouvelles audiences radio sont tombées ! Celles-ci recouvrent la période janvier-mars 2018.

Premier enseignement, RTL reste la radio la plus écoutée de France. La station qui a récemment quitté la célèbre rue Bayard pour rejoindre l'avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine a rassemblé, en moyenne, 6,6 millions d'auditeurs par jour. Soit une hausse de 85 000 paires d'oreilles sur une vague et 300 000 sur un an. La radio dirigée par Christopher Baldelli et Nicolas de Tavernost a même décroché une part d'audience de 13,2%, son record depuis dix ans ! Les émissions à succès Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier (2 433 000 auditeurs) ou encore RTL Matin menée par Yves Calvi en passant par RTL Soir (la tranche actualité deMarc-Olivier Fogiel est suivie par 1 690 000 auditeurs chaque soir, soit 89 000 personnes de plus sur un an) ne sont évidemment pas étrangères à cette jolie performance....

Derrière RTL, France Inter continue à tirer son épingle du jeu. La station a rassemblé pas moins de 6,1 millions d'auditeurs quotidiennement, soit une très légère baisse de 135 000 personnes par rapport à l'année dernière. Une performance très honorable à la vue du changement de direction et du départ de talents, tels que Patrick Cohen parti vers Europe 1.

En revanche, la musicale NRJ poursuit sa chute malgré son statut de première radio musicale de France. De janvier à mars, la station a fédéré 5,4 millions d'auditeurs en moyenne par jour, son pire score depuis huit ans.

Après ce podium, nous retrouvons franceinfo: (4,5 millions), RMC (4,1 millions), France Bleu (3,9 millions), Europe 1 (3,7 millions d'auditeurs par jour, la station a perdu un demi-million de fidèles sur un an !) et Skyrock (3,6 millions). Cette dernière pourrait même prochainement dépasser Europe 1 puisqu'elle a gagné 245 000 auditeurs sur un an. Nostalgie arrive en 9e position avec 3,3 millions d'auditeurs et Fun Radio ferme le top 10 avec 3,15 millions de fidèles.

Virgin Radio, RTL 2, RFM, Chérie FM, Rire et chansons, France Culture et Radio Classique restent sous la barre des 3 millions d'auditeurs quotidiens.