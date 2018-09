Pierre Deladonchamps, "absent" mais comblé, va être papa pour la deuxième fois

Pierre Deladonchamps agrandit la famille. L'acteur révélé en 2013 dans L'Inconnu du lac (prestation qui lui avait valu de remporter l'année suivante le César du meilleur espoir masculin) a profité d'un court entretien avec le magazine Madame Figaro pour révéler que sa compagne était enceinte. "Je vais à nouveau être papa cette année. Coup de jeune ou coup de vieux ? Les deux !", a-t-il glissé dans l'édition datée des 21 et 22 septembre 2018.

En parallèle, le comédien de 40 ans a accordé une plus longue interview au ELLE (en kiosques vendredi 21 septembre). Évoquant son incroyable succès, lui qui est en ce moment l'une des têtes les plus demandées du cinéma français, il a admis qu'il lui était parfois "difficile de composer avec [sa] vie de famille", concédant qu'il avait été "beaucoup absent" du fait des tournages.

Ma fille est mon petit soleil

Très discret sur sa vie privée, Pierre Deladonchamps est déjà le papa comblé d'une fillette de 8 ans qu'il avait emmenée au lancement de la 18e édition du Printemps du Cinéma à Paris, en mars 2017. En août 2016, il s'était confié avec tendresse à son sujet, la décrivant comme son "petit soleil" et expliquant qu'elle le suivait parfois sur les tournages. "Ma fille est mon petit soleil et j'adore la voir grandir. Ce n'est pas toujours facile compte-tenu de mon métier mais je fais en sorte de ne pas dresser de barrières entre ma vie professionnelle et ma fille. D'ailleurs, elle est venue cinq jours au Canada pendant le tournage. Elle adore ça ! Et elle a déjà compris qu'il ne fallait pas parler pendant les prises !", avait-il glissé auprès de Gala à l'époque de la promotion du film Le Fils de Jean.

Pierre Deladonchamps est à l'affiche de trois films cet automne : Photo de famille de Cécilia Rouaud (sorti le 5 septembre), Le vent tourne de Bettina Orbeli (26 septembre) et Les Chatouilles (26 septembre également) d'Andréa Bescond et Éric Métayer. Ce dernier film vient d'ailleurs de recevoir le Prix Cinéma de la Fondation Barrière.