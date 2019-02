Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré) : Retrouvailles avec des anciens

L'amour est au Salon de l'agriculture ! Du 23 février au 3 mars 2019 se tient le fameux salon, à la Porte de Versailles. Un événement auquel participent Pierre et Frédérique, qui se sont rencontrés lors de la saison 7 de L'amour est dans le pré (en 2012). Sur leurs réseaux sociaux, les tourtereaux ont partagé leur premier week-end de travail, l'occasion de découvrir qu'ils ont retrouvé d'anciens participants de l'émission de dating de M6.

Après avoir annoncé leur emplacement avec une photo d'eux, les producteurs d'Armagnac ont partagé une vidéo sur laquelle on les entend chanter, dans le but de montrer qu'il y a de l'ambiance. Pierre et Frédéric ont ensuite posé avec Loïc (saison 6), Benjamin et Benoît (saison 7), Annie (saison 8), Jean-Noël (saison 11), Bruno (saison 12), Emmanuelle (saison 12), Claire (saison 10) et son compagnon Seb.

Pierre et Frédéric ont également retrouvé Solange (saison 7) dont ils sont proches. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de faire sa promotion en précisant qu'elle exposait "chaque année avec ses produits qui sentent bon les agrumes, les fruits pleins de soleil et les herbes aromatiques des garrigues".