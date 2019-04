Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue) casté pour "Danse avec les stars"

Qu'on se le dise, Pierre-Jean Chalençon, révélé par l'émission Affaire conclue de Sophie Davant sur France 2, a de la suite dans les idées. Il se pourrait même que le collectionneur apparaisse régulièrement sur TF1 dans les mois qui viennent !

Interrogé par nos confrères belges de Télépro, Pierre-Jean Chalençon a effectivement affirmé avoir été approché par l'équipe de Danse avec les stars. "Je n'ai pas d'exclusivité avec France 2, j'aimerais beaucoup faire Danse avec les stars. J'ai passé le casting. Je ne suis pas un grand danseur mais la danse, c'est comme tout, ça s'apprend. C'est à force de s'entraîner qu'on y arrive. Je sais qu'ils aimeraient bien m'avoir, ils savent que j'ai une personnalité. Je vais être honnête avec vous, j'ai 48 ans, je fais des émissions depuis des années (...) Je ne suis affilié à personne, je n'ai pas d'exclusivité, je n'ai pas de contrat. Tant que je n'ai pas un contrat qui me lie et qui soit suffisamment rémunéré, je ferai ce qui me plaira", a-t-il assuré.

Ce n'est pas tout, Pierre-Jean Chalençon a aussi fait savoir qu'il ne manquait pas de projets. "J'ai un projet d'émission de radio à la rentrée sur une grande station nationale, on est en pourparlers (...) J'ai un bouquin qui sort à la rentrée et puis surtout, je prépare une pièce de théâtre avec Patrick Sébastien pour la saison prochaine. On est en train de faire les castings mais ça devrait se jouer en 2020", a-t-il renseigné.

Bref, le spécialiste de Napoléon Bonaparte n'est pas près de quitter nos petits écrans ni l'actualité !