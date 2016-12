Pierre Ménès "très touché" sur son lit d'hôpital : Il reçoit un beau cadeau

Le 24 décembre, Pierre Ménès a dit "toute la vérité" sur sa greffe de rein et de foie. "Le fait que ces deux organes devaient provenir du même donneur a raccourci les délais. J'ai tout de même dû attendre cinq mois. Cinq mois horribles de vomissements, d'épuisement et de déchéance. Je ne pouvais plus du tout marcher pour me rendre à mes séances de dialyse", a-t-il notamment confié.

Toujours hospitalisée, la star du Canal Football Club a reçu un superbe cadeau de la part de Nasser Al-Khelaïfi, président du club du Paris Saint-Germain : un maillot du PSG domicile signé par tous les joueurs de l'équipe ! Ce présent a énormément touché le journaliste de 53 ans, qui n'a pu s'empêcher de partager son émotion avec ses followers sur Twitter.

Photographié sur son lit d'hôpital, le fameux maillot déplié sur son corps, Pierre Ménès a écrit : "La grande classe de Nasser. Très touché @PSG_inside #rebirth."