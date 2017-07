Pierre Richard: Son petit-fils est canon et, comme son grand-père, un plaisantin

Dans la famille de Pierre Richard, je voudrais... le petit-fils ! Depuis quelques jours, le nom d'Arthur Defays – le véritable patronyme de la star française – circule sur la Toile, et pas seulement le nom : mannequin et comédien, le jeune homme possède un physique qui ne passe pas inaperçu ! A l'heure où l'irrésistible acteur fait des gaffes dans La Chèvre sur France 3 ce 10 juillet, zoom sur sa charmante descendance aux cheveux d'ange...

Papa de deux musiciens, Olivier Defays, saxophoniste du duo Blues Trottoir, et Christophe Defays, contrebassiste, Pierre Richard est devenu six fois grand-père. L'un de ses trois petits-fils, Arthur Defays, est mannequin et acteur. Avec son regard de braise et son corps d'éphèbe, il peut facilement jouer les mannequins. Cependant, il veut étendre sa palette en jouant également la comédie.