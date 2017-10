Pink : Pas de sexe avec son mari pendant un an !

Alors qu'elle sort son nouveau disque intitulé Beautiful Trauma, porté par l'excellent premier single What About Us, la chanteuse Pink se plie à l'exercice du marathon promo. Interrogée par The Guardian, elle a livré des confidences intimes sur sa vie privée...

La chanteuse américaine de 38 ans mariée depuis déjà onze ans au sportif Carey Hart a expliqué que le mariage était un challenge, et plus encore lorsque l'on a des enfants (ils en ont deux, Willow, 6 ans, et Jameson, bientôt 1 an). "Il y a des moments où je regarde mon mari et il me semble qu'il est l'homme le plus costaud, le plus logique, le plus constant, je le vois comme un roc. C'est un homme bon. Un super papa. Il est typiquement le genre de père que j'imaginais. Et puis, parfois, je le regarde et je me dis : 'Je ne t'ai jamais aimé. Il n'y a rien que j'aime chez toi. Nous n'avons rien en commun. Je n'aime aucune des merdes que toi tu aimes. Je ne veux plus te voir.' Puis deux semaines après, je suis de nouveau en mode tout va tellement bien", a-t-elle raconté.

Les hauts et les bas de son mariage touchent aussi sa vie sexuelle. "Il y a des fois où vous passez un an sans sexe. Est-ce que c'est mort ? C'est la fin ? Est-ce que je veux de lui et lui de moi ? La monogamie, c'est du boulot ! Mais vous vous y appliquez et c'est à nouveau bon", a ajouté Pink.

La star et son époux se sont séparés deux fois, en 2008 pendant un an puis en 2013 pendant onze mois.

Thomas Montet