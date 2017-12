Pink : Sa fille Willow, 6 ans, veut se marier avec une femme

Cette semaine, Pink a posé ses valises à Londres. Elle y a enchaîné les interviews pour la promo de son nouveau single, Beautiful Trauma, extrait de son album du même nom, sorti en octobre. L'artiste s'est notamment entretenue avec The People, nom de l'édition dominicale du Daily Mirror. Elle lui a parlé de l'ouverture d'esprit que son mari Carey Hart et elle transmettent à leur fille Willow. Ouverture illustrée par le projet de mariage de la jolie blondinette.

"Nous sommes un foyer sans aucune étiquette. La semaine dernière, Willow m'a dit qu'elle allait épouser une femme africaine. J'ai répondu : 'Super, peux-tu m'apprendre à cuisiner africain ?' Et elle m'a dit : 'Bien sûr maman, et nous allons vivre avec toi avant que notre maison soit prête'", a confié P!NK à The People.

La chanteuse n'impose aucun genre sexuel à son enfant, qu'elle a récemment habillée en smoking aux MTV Video Music Awards, puis en princesse aux Country Music Awards. Elle-même a encore le sentiment d'être un garçon manqué : "Je suis plus maman que tout autre chose... Je suis une p***** d'adulte maintenant, c'est tellement bizarre. Je suis encore un garçon de 12 ans."

Willow réagit également à l'actualité politique de son pays. Elle a surnommé le président des États-Unis, Donald Trump, "Donald Duck Trumpet". "Je ne la reprends pas", révèle P!NK. "Et je devrais, parce que c'est irrespectueux, mais je me dis 'tant pis'. J'ai le sentiment que nous sommes dans une situation de 'tant pis' permanent. Je n'arrive pas à imaginer un enfant de CE2 à qui [Donald Trump] est le premier exemple de ce qu'est un président. Je veux faire une avance rapide jusqu'au moment où c'est fini et où nous commençons le nettoyage."

Les prochaines élections présidentielles américaines auront lieu en 2020.