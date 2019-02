Pippa Middleton : Première sortie officielle depuis la naissance de son fils

Tandis que sa grande-soeur s'amuse à servir des pintes de bière en Irlande du Nord, Pippa Middleton a fait sa première apparition officielle depuis la naissance de son premier enfant en octobre dernier. Ce mercredi 27 février 2019, la Britannique de 35 ans s'est rendue à un gala de charité à Londres.

Radieuse dans une robe de créateur signée Alice Temperley (qui coûte plus de 2200 euros !), la belle-soeur du prince William a apporté son soutien à la British Heart Fondation. Ambassadrice de l'organisation caritative, elle a pris la parole durant la soirée le temps d'un discours. Même s'ils n'ont pas pris la pose ensemble, Pippa Middleton était accompagnée de son mari James Matthews pour l'occasion.

Plus tôt dans la journée, c'est avec son fils, prénommé Arthur, que la petite soeur de la duchesse de Cambridge a été aperçue dans les rues de Londres lors d'une balade en poussette. En janvier dernier, les jeunes parents avaient passé le Nouvel An sur l'île de Saint-Barthélemy. À peine deux mois après son accouchement, Pippa Middleton avait alors dévoilé une silhouette particulièrement athlétique au côté de son époux, mais aussi de sa mère et son frère James, accompagné de sa nouvelle petite amie française.