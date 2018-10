Pippa Middleton maman : La soeur de Kate a donné naissance à son premier enfant

Pippa Middleton est maman. À tout juste 35 ans, la soeur de la duchesse de Cambridge a accouché ce lundi 15 octobre 2018 de son premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé et dont le papa est le financier James Matthews (43 ans, épousé en mai 2017). Le bébé a pointé le bout de son nez au St Mary's Hospital, en plein centre de Londres, là même où Kate Middleton a mis au monde ses trois enfants, George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (5 mois). Pour les petits princes, c'est bien sûr une joie de plus, eux qui accueillent leur tout premier cousin.

"Tout le monde est ravi. Mère et enfant se portent à merveille", a déclaré le représentant de Pippa Middleton au magazine People ce 16 octobre. Une communication rodée, la jeune maman ayant volontiers attendu quelques heures pour annoncer la bonne nouvelle, sans aucun doute afin d'éviter de voler toute l'attention au prince Harry et à Meghan Markle, qui ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant ce même lundi.

La grossesse de Pippa Middleton, qui s'est faite plus ou moins discrète, a été très scrutée ces derniers mois. Il faut dire que la jeune maman est restée particulièrement active durant cette première expérience avec la maternité. Sa dernière apparition officielle remonte au 12 octobre dernier, lorsqu'elle avait assisté au côté de son mari au mariage de la princesse Eugenie.

Déterminée à rester en forme au cours de sa grossesse, Pippa Middleton (qui avait achevé fin août les rénovations de sa propriété avec James Matthews) avait révélé il y a quelques jours dans l'une de ses chroniques publiée sur le site Waitrose qu'elle s'était mise à la méditation pour mieux appréhender l'arrivée de bébé. "Au début, j'étais sceptique, mais après avoir pratiqué cette discipline le mois dernier, j'ai constaté une différence énorme dans mon bien-être mental et mon sens de la clarté. Je me suis récemment inscrite à un cours de méditation pour débutants afin de maîtriser les outils indispensables pour méditer efficacement. Cela impliquait d'apprendre à méditer deux fois par jour, idéalement pendant 20 minutes, en chantant un mantra, assise, les yeux fermés et concentrée. Notre professeur a insisté sur le fait que nous devrions toujours nous ménager du temps pour cela, car il y a toujours une excuse pour ne pas le faire", avait-elle écrit.