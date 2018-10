Pippa Middleton : Très enceinte et si chic au mariage de la princesse Eugenie

On pourra dire que Pippa Middleton est restée très active durant sa première grossesse. Alors que son accouchement est plus qu'imminent (le bébé doit pointer le bout de son nez ce mois-ci), la soeur de Kate Middleton est réapparue ce vendredi 12 octobre 2018 à Windsor pour assister au mariage de la princesse Eugenie (28 ans) et de Jack Brooksbank (32 ans). Une cérémonie qui s'est tenue en la chapelle Saint-Georges en présence de tous les membres de la famille royale britannique et de nombreuses personnalités triées sur le volet.

Très enceinte, Pippa est arrivée aux célébrations au côté de son époux James Matthews et de son frère James. La future maman de 35 ans était ravissante dans une robe verte de la designer Emilia Wickstead qui mettait parfaitement en valeur son ventre rond.

Dans une chronique publiée sur le site Waitrose, la soeur de la duchesse de Cambridge a récemment révélé qu'elle s'était mise à la méditation pour apprendre à mieux appréhender la fin de sa grossesse. "Au début, j'étais sceptique, mais après avoir pratiqué cette discipline le mois dernier, j'ai constaté une différence énorme dans mon bien-être mental et mon sens de la clarté. Je me suis récemment inscrite à un cours de méditation pour débutants afin de maîtriser les outils indispensables pour méditer efficacement. Cela impliquait d'apprendre à méditer deux fois par jour, idéalement pendant 20 minutes, en chantant un mantra, assise, les yeux fermés et concentrée. Notre professeur a insisté sur le fait que nous devrions toujours nous ménager du temps pour cela, car il y a toujours une excuse pour ne pas le faire", a-t-elle écrit.

La presse avait également rapporté que Pippa Middleton envisageait d'accoucher dans la même clinique que Kate, au St Mary's Hospital, où sont nés les princes George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (5 mois).