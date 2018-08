Pippa Middleton, enceinte : Réemménagement avec James avant l'arrivée de bébé

À quelques semaines de la naissance de leur premier enfant, attendu au mois d'octobre prochain, Pippa Middleton, 34 ans, et son époux James Matthews, 43 ans, ne sont pas vraiment focalisés sur la chambre de bébé... C'est toute leur maison qui a été mise en chantier !

Après plus d'un an de rénovation, la propriété, située dans l'ouest de Londres, dans le quartier chic de Chelsea, est désormais prête à accueillir la famille que le couple va fonder, comme en témoignent des photos publiées par le Daily Mail montrant la soeur de la duchesse de Cambridge en train de superviser la livraison de leurs meubles, bientôt rejointe par James, arrivant à vélo. Matelas, mobilier, ustensiles de cuisine ou encore déco ont ainsi émergé de camions de déménagement de la société Anthony Ward Thomas stationnés devant la maison de ville que Pippa et James, mariés depuis le 20 mai 2017, partagent depuis 2016. Acquise en 2014 par ce dernier, qui travaille dans la finance, et estimée à 17 millions de livres (près de 19 millions d'euros), ils l'avaient quittée pour vivre en location le temps des travaux, qui comprenaient d'ailleurs la réalisation d'une chambre d'enfant. Autres nouveautés intégrées à la demeure sur cinq niveaux qui comportait déjà une salle de sport, un home cinema, un ascenseur et une salle du personnel : deux dressings distincts, pour madame et pour monsieur, attenant à la suite parentale. Le coût total de l'opération serait estimé à plus d'1,3 million d'euros !

De retour de vacances incluant une escapade habituelle avec les Middleton sur l'île Moustique, le couple a été récemment aperçu dans la capitale anglaise avec le clan Matthews à l'occasion du 30e anniversaire de Spencer, frère cadet de James et personnage de télé-réalité outre-Manche.

Les rondeurs maternelles de la soeur de Catherine de Cambridge sont à présent très prononcées, elle qui avait mis du temps à confirmer les rumeurs de grossesse, s'exprimant sur le sujet au mois de juin au travers d'une de ses chroniques pour le magazine de la chaîne de magasins Waitrose : "J'ai eu la chance de passer le scan des trois mois sans avoir souffert de nausées matinales. Ce qui voulait dire que je pouvais continuer normalement", écrivait-elle alors, pensant vraisemblablement à sa soeur aînée, Kate, laquelle a connu le calvaire de l'hyperémèse gravidique lors de ses trois grossesses.