Plus belle la vie : Cette héroïne est enceinte, la preuve en vidéo !

Heureuse nouvelle au Mistral ! Une héroïne de Plus belle la vie (France 3) est enceinte, pour le plus grand bonheur des fans de la série. Avec son amoureux, la jeune femme garde ce petit secret qui sera prochainement dévoilé aux téléspectateurs. Mais de qui s'agit-il ?

C'est Johanna Marci, campée par Dounia Coesens, qui attend son premier enfant avec Xavier. La jeune femme, qui fait son retour à Marseille dans l'épisode diffusé lundi 12 février 2018, évoque sa grossesse dans un court extrait.

En pleine discussion avec son mari, elle indique avoir refusé de dîner chez sa mère car celle-ci préparait un plateau de fruits de mer, déconseillés pendant la grossesse... "J'aurais été obligée de lui dire la vérité et j'avais pas envie, c'est trop tôt", lance-t-elle.

Plus encore, au cours de la séquence, Xavier pose tendrement sa main sur le ventre de Johanna Marci, se demandant s'ils pourraient garder le secret pour les huit mois restant. Nouvel indice donc : la jeune femme est enceinte de seulement un mois. Une heureuse nouvelle pour le couple qui semble décidé à se réinstaller dans la cité phocéenne pour un moment...

Pour rappel, Mélanie Rinato sera elle aussi enceinte dans Plus belle la vie, comme l'avait indiqué Laetitia Milot, qui joue le rôle de la jeune femme. En effet, la comédienne atteinte d'endométriose – une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité – attend son premier enfant. Dans les colonnes de Télé Loisirs, elle avait ainsi indiqué que sa grossesse n'était pas prévue par les scénaristes. "Ils ont donc changé l'histoire au dernier moment et ont assuré", confiait-elle.