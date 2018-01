Plus belle la vie – Dounia Coesens : Retrouvailles complices avec son "tonton"

Les comédiens vont et viennent au Mistral. Laetitia Milot, qui joue le rôle de Mélanie Rinato, et Élodie Varlet, qui incarne quant à elle Estelle Cantorel, font toutes les deux leur retour dans Plus belle la vie. Et elles ne sont pas les seules ! Dounia Coesens, qui interprète Johanna Marci dans la série, a elle aussi retrouvé les chemins des studios.

Sur Instagram, la comédienne de 29 ans a publié un cliché de ses retrouvailles avec l'un des acteurs du feuilleton de France 3 : Laurent Kérusoré alias Thomas Marci, l'oncle de Johanna à l'écran. Sur le cliché, ils apparaissent souriants, visiblement ravis de tourner de nouveau ensemble. La jeune femme, rayonnante, dévoile même une nouvelle couleur de cheveux dans les tons bruns.