Plus belle la vie : L'hommage des acteurs aux victimes de Marseille !

Dimanche 1er octobre, Marseille a été touché par un nouveau drame. Deux jeunes femmes, des cousines de 20 et 21 ans, ont été tuées dans un attentat revendiqué par l'État islamique. Le meurtre s'est déroulé vers 13h45 sur le parvis près de l'entrée principale de la gare Saint-Charles. L'assaillant leur a asséné plusieurs coups de couteau avant d'être tué à son tour par des militaires de l'opération Sentinelle. Une histoire qui fait froid dans le dos et qui a ému la France entière.

Nombreux sont les anonymes et les personnalités qui ont rendu hommage aux victimes sur les réseaux sociaux, parmi lesquels des acteurs de la série Plus belle la vie (France 3), qui se déroule à Marseille. "Triste dimanche... Une énorme pensée pour ces 2 jeunes filles et leur entourage. Marseille, à demain #GareSaintCharles #restonsunis", a écrit Léa François (qui interprète Barbara) sur Twitter.

Laurent Kerusore (l'interprète de Thomas Marci) s'est quant à lui saisi de son compte Instagram pour rendre un bel hommage. "#ilovemarseille #marseille #ilovemycity #onapaspeur", a-t-il légendé une photo de Notre-Dame-de-la-Garde, symbole de la ville. Et Vanessa Valence, qui joue Claire Mougin, a partagé une photo où l'on peut lire "I love Marseille".