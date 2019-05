Plus belle la vie : Mort du réalisateur Philippe Carrese à 63 ans

Philippe Carrese avait plusieurs cordes à son arc. En plus d'être réalisateur, il était également écrivain, spécialisé dans les polars. Il s'inspirait de ses expériences personnelles et de ce qui l'entourait pour pondre des histoires haletantes. Il a également publié entre 2003 et 2010 sept romans jeunesse et a, en plus, été dessinateur. Dans ses oeuvres, il mettait toujours en avant son amour pour Marseille.

C'est en 2006 qu'il avait rejoint la série à succès Plus belle la vie. Il a ainsi réalisé plus de 400 épisodes, dont un diffusé en prime time, en 2012.