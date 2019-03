Plus belle la vie, Samia bientôt en couple : Le beau gosse qui la fait craquer

Nouveau partenaire de jeu pour Fabienne Carat. Lors d'une interview pour nos confrères de Télé Poche, l'actrice âgée de 39 ans a révélé qu'un nouvel homme allait entrer dans la vie de son personnage de Plus belle la vie Samia. Cette dernière s'est donné une nouvelle mission, développer un application pour aider les femmes battues. Une appli qui sera reliée à tous les commissariats afin que les policiers puissent intervenir si une personne donne l'alerte.

Pour ce faire, l'ancienne policière recevra l'aide de la journaliste Eugénie Grangé (Lara Menini) et le député Hadrien Walter. (Guillaume Delorme). "Hadrien Walter va lui offrir le réseau qu'elle n'a pas. Il y a immédiatement entre eux une énergie commune, une passion d'entreprendre, une fougue... Ils se plaisent énormément, mais Samia refuse de se l'avouer. Elle veut avant tout avancer dans son projet. Néanmoins, ils vont très rapidement rentrer dans un grand jeu de séduction. Les choses sont parfois plus fortes que tout, voire incontrôlables. Bref, elle va avoir un nouvel homme dans sa vie et risque de bénéficier d'une existence amoureuse plutôt heureuse", révèle Fabienne Carat.

Ceux qui espéraient donc voir le couple Samia/Boher revivre après leur liaison seront donc déçus. La belle brune assure que leur idylle est bel et bien terminée : "Jean-Paul, c'est du passé pour Samia. (...) A présent, elle veut avancer, se battre comme une mère célibataire sans retourner en arrière. Jean-Paul reste le père de sa fille, mais elle veut s'épanouir en allant de l'avant."

Portrait de Guillaume Delorme

Peut-être que les téléspectateurs finiront par ne plus pouvoir se passer d'Hadrien Walter. Il faut dire que son interprète ne laissera pas grand monde indifférent. Guillaume Delorme est connu pour avoir assuré le rôle de Barthélemy, dans La vie devant nous (2002-2006) et le spin-off La vie est à nous (2008-2009). En 2002, on le retrouve ensuite dans Dock 13, dans la peau d'Antoine, puis dans SoeurThérèse.com à partir de 2007. Le beau brun âgé de 40 ans fait aussi des apparitions dans Julie Lescaut (2005), Louis la Brocante (2007) ou Joséphine, ange gardien (2011).

En 2008, il joue le rôle d'Enrique Marquès dans la comédie dramatique Un château en Espagne et en 2009, celui d'Alain Delon dans le téléfilm allemand Romy. En 2016, il joue dans le film Adopte un veuf. Au théâtre, on a pu l'apercevoir dans Les Amazones, en 2005.

En parcourant son compte Instagram, on peut découvrir qu'il est, aux dernières nouvelles, en couple avec une charmante blonde prénommée Chantelle Dosser et qui est photographe.

L'intégralité de l'interview de Fabienne Carat est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 1er avril 2019.