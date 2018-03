Plus belle la vie : Un personnage phare bientôt de retour ?

Le 23 mars prochain, David Baïot sera de retour dans la saison 6 de Caïn (France 2), dans la peau du lieutenant LeGrand. Un rôle dont il n'est pas peu fier comme il l'a confié au détour d'une interview pour Télé Star. Cela ne veut pas dire pour autant que l'acteur de 35 ans ne fera pas son retour dans Plus belle la vie (France 3).

"Rien n'est définitif dans la vie. Pendant des mois, j'ai concilié les tournages de Caïn et PBLV et ça n'était pas de tout repos. PBLV est une super expérience qui m'a permis de grandir, d'approfondir mon jeu et de faire des rencontres incroyables. Mais j'étais arrivé à un point où j'avais besoin de prendre d'autres risques", a admis celui qui interprétait Djawad dans Plus belle la vie.

David Baïot souhaitait en effet "travailler avec différentes personnes", mais également avoir plus de temps pour son entourage. Maintenant que son envie a été réalisée (il a aussi tourné un téléfilm baptisé Jonas et s'apprête à tourner un film), l'ancien partenaire de Fabienne Carat pourrait faire son retour au Mistral pour de nouvelles folles aventures.

La dernière fois qu'on l'a vu dans Plus belle la vie, son personnage et celui de Boher se livraient un bras de fer pour les beaux yeux de Samia et il a été injustement emprisonné. Après avoir été libéré par son rival, il a alors pris la décision de s'éloigner.