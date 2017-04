PNL : Un des membres refoulé du sol américain, maigre espoir pour Coachella

Pendant que M. Pokora savoure la programmation, comme spectateur, du célèbre festival de musique de Coachella en Californie, le groupe de rap PNL est lui désabusé. Et pour cause, un des membres a été refoulé du sol américain...

Sur le compte Facebook du groupe, un message a été posté ce samedi 15 avril 2017 pour annoncer à leurs fans qui ont prévu de les voir de l'autre côté de l'Atlantique que cela semble pour l'heure compromis. "Slt la mif, on était censé être présent à Coachella les dimanche 16 et 23 avril, ce sera malheureusement impossible pour ce premier week-end. Après plusieurs mois de démarches administratives, l'un de nous deux n'a toujours pas été autorisé à rentrer aux Etats-Unis pour des raisons que vous imaginez. L'autre est déjà sur place et essaye de faire avancer les choses en espérant avoir de bonnes nouvelles d'ici le week-end prochain. On vous tient au courant, merci à ceux qui se sont déplacés en Californie pour nous apporter de la force, on pense à vous !", peut-on lire.

Visiblement, ce qu'il faut comprendre entre les lignes c'est que l'un des membres du groupe, composé de Ademo et N.O.S (de leurs vrais noms Tarik et Nabil Andrieu) serait victime de la récente politique de Donald Trump concernant l'entrée d'étrangers sur le territoire. Difficile de mettre en cause le fameux muslim ban, puisque ce décret, annulé par un juge, concernait que des ressortissants de pays dits musulmans, ce qui ne touche pas la France. Aurait-il été victime d'un excès de zèle de la part de l'administration en charge de la délivrance des visas ?