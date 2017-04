M.Pokora : Torse nu et danse sexy à Coachella, il se prend pour Salt Bae...

M. Pokora a traversé l'Atlantique afin de prendre du bon temps en Californie. Le chanteur a dévoilé sur Instagram qu'il assiste au festival de musique de Coachella, lequel a commencé le 14 avril. Un événement qui le met particulièrement en joie.

Sur une vidéo postée sur son compte, l'interprète de Juste une photo de toi apparaît, comme souvent, torse nu et tatouages apparents sur la terrasse ensoleillée d'une chic résidence avec piscine. Tout gai et avec un large sourire, M. Pokora se trémousse en préparant... un barbecue ! Décidément très en forme et sans doute ravi d'avoir du temps libre pour s'éclater avec ses copains après la grosse période ayant suivi la sortie de son disque de reprises My Way et le début de sa tournée, le chanteur de 31 ans a même plaisanté en parodiant Salt Bae, le dernier chouchou de la Toile, spécialiste de la viande et de son assaisonnement.

M. Pokora, qui a également assisté un peu plus tôt à un match de basket au Staples Center de Los Angeles, restera sans doute plusieurs jours à Coachella. Peut-être assez longtemps pour y voir Lady Gaga, remplaçante de Beyoncé après son retrait pour cause de grossesse.