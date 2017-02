M. Pokora : Clichés et humour décalé dans le clip "Alexandrie, Alexandra"

Avec déjà 500 000 exemplaires écoulés de My Way, album de reprises des chansons cultes du regretté Claude François, M. Pokora a fait un véritable retour en force dans les bacs. À quelques semaines du début de sa grande tournée, il propose un nouvel extrait accompagné d'un clip : Alexandrie, Alexandra...

C'est sous le soleil de Miami, et non pas celui de l'Égypte, que M. Pokora a choisi de mettre en boîte le clip d'Alexandrie, Alexandra, qu'il coréalisé avec Marvin Gofin. Le chanteur propose un clip festif, volontairement bourré de clichés (et de placement de produits) entre la grosse voiture décapotable qui déambule sur les avenues de la ville et les jolies filles très peu vêtues qui font tourner la tête des garçons. Toutefois, ces clichés sont filmés avec un humour et un recul assumés qui font sourire. On notera que l'artiste continue de s'entourer d'une bande de garçons pour vivre ses aventures et que sa squad fait de plus en plus penser à celle de Bruno Mars, dont il semble également partager le goût des mimiques, du rythme...

M. Pokora entamera sa tournée, intitulée My Way Tour, dès le 3 mars prochain à Nancy et passera par Paris le 8 décembre 2017.