Post Malone célibataire : Séparé d'Ashlen après 3 ans d'une relation compliquée

Post Malone et son ex-compagne Ashlen Diaz se sentent-ils "mieux maintenant" qu'il ne sont plus en couple, comme dans le hit amer Better Now de l'artiste ?

Alors que le chanteur controversé de 23 ans vient d'être désigné comme l'Artiste masculin préféré (dans la catégorie pop/rock et non hip-hop) aux American Music Awards, la presse tabloïd outre-Atlantique rapporte qu'il est séparé de celle qui fut sa girlfriend pendant trois années d'une relation chaotique. En couple depuis 2015, Post Malone et Ashlen, âgée pour sa part de 22 ans, auraient rompu "il y a un mois ou deux" et les versions divergent quant à savoir qui a été à l'initiative de la décision de se séparer, certains l'imputant à la jeune femme, d'autres estimant que c'était un choix mutuel.

"Post aime Ashlen et elle compte pour lui mais il mène une vie de rockstar, il est encore si jeune", témoigne un informateur, précisant qu'Ashley aurait du mal à digérer la rupture et s'en serait épanchée sur Instagram, dans une publication depuis supprimée. Il faut dire que la demoiselle a dû faire face aux rumeurs de tromperie véhiculées par divers tabloïds, notamment après que Malone a été vu en compagnie d'une autre femme sur un yacht du côté de Saint-Tropez l'été dernier.

Le jeune couple n'avait pas caché ses difficultés par le passé. En 2016, Post Malone avouait en interview qu'il peinait à "trouver l'équilibre entre consacrer sa vie à la musique et consacrer du temps à Ashlen", rencontrée en 2015 alors qu'elle l'avait booké pour une performance dans un club. En juin dernier, c'est elle qui évoquait leur relation pas évidente, révélant "faire des breaks".

Suite à leur rupture, Post Malone n'aura plus à se poser de questions et va pouvoir se dédier à 100% à l'enregistrement de son troisième album, sur lequel il travaille dans son immense propriété dans l'Utah. En attendant, on pourra très bientôt l'entendre avec le titre Sunflower qu'il a signé pour la bande originale du film d'animation Spider-Man : New Generation, dont la sortie en France est prévue le 12 décembre.