Premiers Baisers : Anthony Dupray et Magalie Madison se retrouvent sur scène

Les nostalgiques des années 90 seront ravis d'apprendre la nouvelle ! De 1991 à 1995 était diffusée la série Premiers Baisers qui mettait notamment en scène Anthony Dupray (à partir de 1993). On l'a ensuite retrouvé dans Les Années fac (1995-1997), puis dans Les Années bleues (1998). La carrière de l'acteur de 44 ans sera ensuite plus calme. Une expérience qui lui a donné une idée de projet, intitulé Derniers Baisers.

Avec le metteur en scène Franck Le Hen, il a eu l'idée de créer une pièce de théâtre sur sa vie de comédien. Le pitch ? "Anthony, acteur star d'une série TV dans les années 90, accepte de participer à une journée organisée par des fans un peu spéciaux. Entre rire, émotion, chanson, coup de gueule, nostalgie et invitée surprise, il va être obligé de se replonger dans cet univers de série qu'il n'assume plus du tout et peut-être se réconcilier avec son passé." Anthony Dupray n'est pas la seule star de Premiers Baisers à figurer au casting. Le beau brun – qui a dû faire face au cancer de son papa – sera accompagné de Magalie Madison, qui interprétait la célèbre Annette.

La jolie blonde de 45 ans s'est aussi faite discrète depuis 1996 et la fin des Années fac. Tout juste avait-elle fait un retour remarqué dans Les Mystères de l'amour en couchant avec Monsieur Girard, en 2013. Caroline Gaget et Matthieu Nina figureront également au casting de Derniers Baisers.

Le spectacle se jouera du 3 mai au 10 juillet 2019, au théâtre de la Grande Comédie.