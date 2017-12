Prince Charles en deuil : Obsèques et hommage solennel à Bucarest

Samedi 16 décembre 2017, personnalités politiques et représentants des familles royales européennes avaient assuré le déplacement en Roumanie afin d'assister aux obsèques de l'ex-roi Michel Ier (il avait été contraint à l'abdication par les communistes en 1947), mort le 5 décembre dernier à 96 ans des suites d'une longue maladie.

Après trois jours de deuil national, les funérailles ont donc été célébrées en la cathédrale de Bucarest, en présence de milliers de personnes toutes rassemblées sur la place de la Révolution. Au milieu des anonymes, le prince Charles (venu seul pour représenter la famille royale d'Angleterre), mais aussi Juan Carlos Ier et Sofia d'Espagne, le grand-duc Henri de Luxembourg, le roi Carl XVI Gustaf de Suède et la reine Silvia, Siméon II de Bulgarie, Anne-Marie de Danemark et la princesse Anne de Belgique ont présenté leurs condoléances aux héritiers de la maison royale de Roumanie. De son mariage avec Anne de Bourbon-Parme (décédée en août 2016 à l'âge de 92 ans), Michel Ier était père de cinq filles : Margareta (68 ans, présente aux obsèques avec son mari Radu Duda), Elena (67 ans), Irina (64 ans), Sofia (60 ans) et Marie (53 ans).

Parmi les convives, il y avait également le président de la Roumanie Klaus Iohannis et son épouse Carmen, la mère du roi Abdallah II de Jordanie, Muna Al-Hussein, l'ambassadeur des Etats-Unis en Roumanie Hans Klemm (venu avec sa femme Mari Kano) et les hommes politiques roumains, membres du Parti social démocrate, Mihai Tudose et Liviu Dragnea.

Michel Ier sera inhumé à Curtea de Arges, où reposent les rois Ferdinand et Carol II, respectivement son grand-père et son père.