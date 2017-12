Letizia, Felipe, Leonor et Sofia d'Espagne : Coup de froid sur la carte de voeux

Pas évident de réinventer année après année l'exercice de la carte de voeux, mais le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne s'y emploient avec élégance et sens de la famille : c'est une nouvelle fois en compagnie de ses filles que le couple royal, à l'approche de sa quatrième fin d'année depuis l'avènement du souverain, se présente à ses compatriotes pour leur formuler ses meilleurs sentiments.

Contrairement à l'édition 2016 toutefois, où l'ambiance était plus cool et la pose plus tendre, la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia se collant à leurs parents dans les jardins de leur résidence du palais de la Zarzuela, ce millésime apparaît nettement plus formel. La photographie retenue a ainsi été réalisée au palais royal, au coeur de Madrid, le 12 octobre dernier lors de la réception organisée dans le cadre des célébrations de la Fête nationale à l'issue du défilé militaire. C'est là, d'ailleurs, qu'avait été faite la photo de Leonor seule diffusée trois semaines plus tard à l'occasion de son 12e anniversaire, le 31 octobre. Felipe, Letizia, Leonor (12 ans) et Sofia (10 ans), dans leurs atours de ce grand jour, prennent la pose sur un balcon, sans effusion, sans tendresse particulière. Avec le sourire certes, mais surtout avec aplomb. La candeur des deux demoiselles égaye par bonheur cette image délibérément solennelle. Rien à voir avec la décontraction de la traditionnelle séance photo des vacances d'été à Palma de Majorque !

De même, le message de cette carte de voeux est on ne peut plus sobre : "Joyeux Noël et heureuse année 2018", lit-on, dactylographié au dos. Seul intérêt, l'aspect manuscrit des signatures des uns et des autres, qui permet de constater l'évolution de l'écriture des filles du couple royal.

La plus austère à ce jour...

Pour mémoire, en 2015, les deux jeunes soeurs figuraient seules, photographiées joue contre joue en gros plan, sur la carte de voeux. Et l'année précédente, c'est une photo du couronnement de Felipe, survenu quelques mois plus tôt, qui avait été choisie et accompagnée d'un texte manuscrit plein de chaleur : "Que la joie, l'espoir et les bons voeux de Noël perdurent au-delà de ces jours de célébration", pouvait-on lire.

A noter que le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia n'ont pas fait non plus dans l'exubérance, optant comme toujours pour la reproduction d'une toile de maître liée à la Nativité, en l'occurrence un tableau de Bartolomeo Vivarini.

Alors que les Espagnols découvraient la carte de voeux royale, la reine Letizia d'Espagne entamait de son côté une visite officielle de trois jours au Sénégal centrée sur le travail sur place de l'Agence espagnole pour la Coopération internationale au développement. Démocratie, développement en milieu rural, sécurité alimentaire et droits des femmes sont au coeur de cette mission.