Prince Harry : Sa plus grande fan est morte, il perd sa mamie chérie

Cette joyeuse mamie avait pour habitude d'aller à la rencontre du prince Harry à chacune de ses visites en Australie. Leur dernière rencontre remonte à octobre dernier. Le jeune marié avait alors profité de sa tournée officielle dans le Pacifique pour lui présenter sa nouvelle épouse, Meghan Markle, alors enceinte de trois mois : "Elle est juste ce dont le prince a besoin", avait-elle écrit sur son compte Instagram. Selon la BBC, la nonagénaire avait ajouté : "Harry est un homme merveilleux et je suis si contente qu'il ait trouvé le bonheur, ils méritent tous les deux le meilleur du monde."

Vendredi dernier, Daphne Dunne s'était réjouie de recevoir une carte d'anniversaire signée du prince Harry et de son épouse pour ses 99 ans : "Nous espérons que vous passez une merveilleuse fête en compagnie de votre famille et de vos amis et que vous avez réussi à vous échapper de l'hôpital. Félicitations pour avoir atteint cette étape importante et impressionnante avant votre centenaire l'an prochain", a notamment écrit le couple royal dans la missive, comme l'a rapporté People.