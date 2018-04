Prince Philip : Le mari d'Elizabeth II a quitté l'hôpital, direction Windsor

Connaissant son franc-parler et son goût pour les traits d'humour osés, on aurait bien aimé que le prince Philip, duc d'Edimbourg, lâche un petit commentaire à sa sortie de l'hôpital King Edward VII à Londres, qu'il a quitté en milieu de journée vendredi 13 avril 2018 après y avoir subi mercredi 4 avril une opération de la hanche.

Mais il aura fallu se contenter d'un salut de la main et d'un sourire serein, derrière les vitres de la voiture emmenant le mari de la reine Elizabeth II vers le château de Windsor où il va poursuivre sa convalescence, comme indiqué par le palais de Buckingham dans un communiqué, pour être rassurés sur son état de santé. La veille, sa fille la princesse Anne lui avait encore rendu visite au sein de l'établissement médical qui avait été le théâtre d'un drame suite à l'hospitalisation de la duchesse de Cambridge en décembre 2012 lors de sa première grossesse - l'infirmière Jacintha Saldanha, victime d'un canular radiophonique, avait mis fin à ses jours. La princesse Anne avait par la suite confié qu'elle avait trouvé son père "en bonne forme".

Agé de 96 ans et désormais "à la retraite", depuis qu'il a officialisé à l'été 2017 sa décision de ne plus assumer de missions officielles, le prince Philip avait dû ces dernières semaines renoncer à plusieurs sorties en raison de son problème de hanche. Il avait ainsi manqué l'office du Royal Maundy, rendez-vous rituel où il pensait assistait son épouse, la cérémonie d'intronisation de son fils le prince Andrew dans les fonctions militaires honorifiques de colonel des Grenadiers qu'il lui a léguées ainsi que le rassemblement de la famille royale pour Pâques, à Windsor. Espérons qu'il y sera bien présent, le 19 mai prochain, pour le mariage de son petit-fils le prince Harry et de Meghan Markle.

Plus tôt ce mois-ci, c'est l'ancien roi Juan Carlos Ier d'Espagne, 75 ans et lui aussi en proie à des problèmes de hanche récurrents, qui passait sur le billard à Madrid pour le remplacement d'une prothèse au genou. En quittant la clinique, ce dernier avait plaisanté devant les journalistes, leur disant qu'il n'était pas sûr de "courir le cent mètres".