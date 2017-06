Prince William, ému, rompt le protocole royal et rappelle le souvenir de Lady Di

Lors de sa visite dans ce centre de crise, qui est situé à quelques mètres de la tour Grenfell au Westway Sports Centre, le prince William a également glissé quelques mots pour parler de ce terrible drame, le décrivant comme "l'une des choses les plus terribles [qu'il] ait jamais vues". Le duc de Cambridge, à l'instar de son épouse et de son frère, le prince Harry, avait par ailleurs annoncé quelques jours plus tôt son intention de verser un don à un fonds d'aide aux victimes. "La tragédie de la tour Grenfell a laissé un certain nombre de personnes qui ont besoin d'une assistance urgente. Le duc et la duchesse de Cambridge et le prince Harry sont satisfaits de voir que l'Evening Standard Dispossessed Fund est immédiatement passé à l'action. En tant que résidents du quartier, ils souhaitent offrir leur soutien immédiat", a déclaré un représentant du palais de Kensington.