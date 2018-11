Princesse Margarita: Radieuse en pleine grossesse "agitée", Louis de Bourbon ému

Très discrète depuis l'annonce en juillet dernier de sa grossesse et de la naissance prochaine de leur quatrième enfant par son mari le prince Louis de Bourbon, la princesse Margarita a fait une apparition très remarquée, au soir du 7 novembre 2018. Marraine de la Fondation Querer, qui vient en aide aux enfants atteints de maladies rares (cause chère au coeur de la reine Letizia d'Espagne), elle lui faisait en effet l'honneur de sa présence pour la soirée de gala organisée à Madrid.

Déjà mère de trois enfants, Eugenia, 11 ans, et les jumeaux Luis et Alfonso, 8 ans, qui avaient posé pour l'adorable photo dont leur père s'est servi pour annoncer l'heureux événement à venir, la princesse Margarita, désormais au troisième trimestre, avait visiblement mis un point d'honneur à être présente pour l'association malgré une grossesse "un peu plus agitée que les précédentes", de son propre aveu, fait auprès des journalistes présents. "Mais tout va très bien", a-t-elle aussitôt ajouté, radieuse et superbe dans une robe noire avec des détails dorés qui donnaient du relief à ses rondeurs. "Très heureux et ému de nouveau" par la perspective de devenir père une fois de plus à 44 ans, le prince Louis a partagé via son compte Instagram une photo de leur soirée, adressant ses félicitations au staff de la Fondation Querer pour leur travail et dévoilant par la même occasion les formes de sa femme.

Enceinte d'un petit garçon, cette dernière a par ailleurs confié que son époux et elle n'étaient pas d'accord concernant le choix du prénom de l'enfant, comme l'a rapporté le magazine Hola!, mais il leur reste encore quelques semaines pour accorder leurs violons. Et il n'est pas impossible qu'Eugenia, Luis et Alfonso, "super contents" de l'arrivée d'un petit frère, mettent leur grain de sel !