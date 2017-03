PSG-Lyon : Gad Elmaleh, tonton comblé au côté d'Arié et de son fils Isaac

Une semaine et demi après la déroute à Barcelone, le Parc des Princes avait fait le plein pour la réception de Lyon par le PSG. Le match – clé dans la lutte pour le titre de champion derrière lequel les Parisiens vont tenter de se réfugier pour sauver une saison largement marquée par le 6-1 encaissé en Ligue des Champions face au Barça – s'est soldé par une victoire des joueurs d'Unai Emery, 2 buts à 1.

Dans la tribune présidentielle, les VIP avaient répondu présents, entre quelques habitués (Ary Abittan, Patrick Bruel, Pascal Obispo ou encore Philippe Lacheau) et d'autres personnalités tout aussi comblées par le score final. Parmi elles, Arié Elmaleh, venu profiter du spectacle avec son fils Isaac, 6 ans et demi. Fruit de l'idylle aujourd'hui terminée avec Virginie Ledoyen, le petit garçon a admiré ses stars favorites et, comme son père et son tonton, il a fêté les buts d'Adrien Rabiot à la 34e minute et de Julian Draxler à la 40e.

Pourtant, le début de match du Paris-Saint-Germain aura été catastrophique, avec une ouverture du score lyonnaise dès la 6e minute grâce à l'opportunisme d'Alexandre Lacazette, le buteur-maison de l'OL. En tribunes, au côté de son grand frère Gad Elmaleh, Arié a grimacé, tout comme JoeyStarr, assis sur le rang du dessous, non loin de Pierre Sarkozy, Philippe Lacheau et sa compagne Élodie Fontan et Tarek Boudali. Le sourire est revenu lorsque Javier Pastore, de retour de blessure, a éclairé les siens en servant deux passes décisives en l'espace de six minutes. À l'instar d'Ary Abittan et Stéphane Plaza, le Parc a pu exulter.

Une soirée qui s'est également bien terminée pour Pascal Obispo, vu complice avec son épouse Julia Hentson, tout comme Jean-Luc Reichmann et sa femme. On a également croisé Nicolas Sarkozy au côté du président lyonnais Jean-Michel Aulas, Patrick Bruel chaleureux avec la belle Ophélie Meunier (qui était avec son chéri Mathieu Vergne), l'ex-milieu du PSG Youri Djorkaeff, l'humoriste Fary ou encore le rugbyman Dan Carter.