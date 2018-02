PSG - RCS : Ophélie Meunier, jeune mariée très amoureuse au Parc des Princes

Retourné par le Real Madrid (défaite 1-3 dans la capitale espagnole) en Ligue des Champions mercredi, le Paris Saint-Germain n'a pas manqué l'occasion de se remettre à l'endroit dans son antre du Parc des Princes à l'occasion de la réception samedi du RC Strasbourg dans le cadre du championnat de France de Ligue 1.

Si l'accueil a été glacial, entre les sifflets qui sont tombés des travées tout droit sur l'entraîneur parisien Unai Emery et l'ouverture du score rapide (à la 6e minute) des Alsaciens, l'atmosphère s'est vite réchauffée grâce à la prompte égalisation signée Julian Draxler (10e minute) et le "Neymar show" de la 21e (2-1), immédiatement suivi par un troisième but inscrit par Angel Di Maria. Un scénario plus conforme à ce qu'attendaient les supporters parisiens, ravis d'assister en seconde période à un doublé d'Edinson Cavani pour clore la marque (5-2).

Parmi les personnalités présentes au Parc pour observer ce PSG spécial nouvel an chinois - les joueurs portaient en effet un maillot floqué en mandarin et un dragon géant a paradé au pied des tribunes -, beaucoup de visages habituels, comme ceux de l'ancien président Nicolas Sarkozy (qui avait tout récemment l'occasion de parler de sa passion pour le club de la capitale, invité comme président d'honneur pour la 2000e émission du programme L'Equipe du soir) et son fils Pierre Sarkozy, aperçu au côté de l'acteur Ary Abittan.

Fidèles visiteurs eux aussi de la tribune VIP, l'animatrice télé (Zone interdite) Ophélie Meunier et son compagnon Mathieu Vergne (qui a récemment quitté la direction des programmes de flux de TF1 pour s'associer à Anne Marcassus au sein de sa société de production DMLSTV) ont laissé entrevoir, à la faveur de doux baisers partagés pendant les temps morts de la partie, qu'ils sont toujours sur leur petit nuage quelques jours après leur mariage, célébré le 10 février à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Quant à JoeyStarr, c'est en compagnie de ses fils Mathis et Khalil qu'il a suivi le match.