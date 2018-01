Quotidien : Qui est Baptiste des Monstiers, le remplaçant d'Hugo Clément ?

Jeudi 25 janvier 2018, les téléspectateurs de Quotidien sur TMC ont fait la connaissance du nouveau journaliste de la bande, Baptiste des Monstiers.

À lire aussi Yann Barthès absent de Quotidien : La raison et son remplaçant dévoilés !

C'est en tout début d'émission et après avoir annoncé l'équipe du jour que l'animateur Yann Barthès (43 ans) a pris le temps de présenter celui qui remplace Hugo Clément, le jeune journaliste étant parti vers Konbini News après quelques faux pas remarqués...

"C'est qui, lui ? Il y a un monsieur qui s'est incrusté dans l'équipe... Voici Baptiste des Monstiers, c'est le petit nouveau de la rédaction ! On est ravi de le recevoir aujourd'hui, donc on va faire comme chez les alcooliques anonymes, on va lui dire : 'Bonsoir Baptiste !'", a lancé Yann Barthès avant d'être repris en choeur par le public du jour. Et de poursuivre : "Baptiste, tu étais journaliste à Complément d'enquête sur France 2, tu es le bienvenu !"

Pour sa première participation à Quotidien, cet amateur de surf a proposé un reportage sur la Nuit des Noirs du Carnaval de Dunkerque, cette célébration décriée durant laquelle des fêtards se maquillent le visage en noir pour ressembler aux stéréotypes africains...

Une séquence à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !