R. Kelly : Accusé de détenir des femmes, esclaves sexuelles, dans une "secte"

Connu pour son passé controversé, R. Kelly retombe sordidement dans la colonne des faits divers. Lundi 17 juillet, une enquête de longue haleine révélée sur le site Buzzfeed a en effet affirmé que le chanteur de 50 ans détenait six jeunes femmes (toutes majeures) dans deux de ses résidences, une maison près d'Atlanta et un studio à Chicago.

Selon le reporter Jim DeRogatis, qui s'est basé sur les témoignages des parents des supposées détenues, l'interprète de I Believe I Can Fly exercerait une domination totale sur ses victimes, décidant de ce qu'elles mangent, des vêtements qu'elles portent, les contraignant à avoir des relations sexuelles avec lui et les forçant à l'appeler "daddy" (papa).

Toujours selon Buzzfeed, ces femmes seraient toutes des apprenties musiciennes que la vedette de R&B maintiendrait sous son emprise comme le gourou d'une "secte". Plusieurs anciens collaborateurs du chanteur ont par ailleurs appuyé ces accusations. Un parent, qui a réussi à s'approcher momentanément de sa fille, s'est confié au site. "C'est comme si on lui avait lavé le cerveau. Elle avait l'air d'une prisonnière. C'était horrible. Je l'ai serrée dans mes bras. Mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était amoureuse et que R. Kelly était celui qui prenait soin d'elle. Je ne sais pas quoi faire. J'espère pouvoir la sortir de là et lui apporter les soins nécessaires. J'aurais espéré pouvoir", a-t-on déclaré.

L'une des femmes "séquestrées" réagit aux accusations

Lundi, les parents d'une des jeunes femmes ont tenu une conférence de presse devant la maison du chanteur à Atlanta, affirmant que leur fille âgée de 22 ans avait coupé le contact avec eux. "Ma fille a subi un grave lavage de cerveau, a déclaré la mère, Jocelyn Savage. Nous voulons juste qu'il la relâche et la laisse poursuivre sa vie." Interpellée par l'emballement médiatique, la fille, Jocelyn Savage, a démenti toute contrainte. "Je voudrais juste dire que je vis une vie très heureuse et que je ne subis aucun lavage de cerveau ou quoi que ce soit de ce genre. (...) Je ne suis pas retenue en otage", a-t-elle déclaré dans une interview vidéo adressée au site TMZ, tout en refusant de répondre à des questions plus précises sur sa situation.

De son côté, R. Kelly s'est déclaré "alarmé et dérangé" par ces accusations. "M. Kelly dément fermement ces accusations et s'emploiera assidûment et énergiquement à poursuivre ses accusateurs et à laver son nom", a déclaré l'avocate de la star américaine, Linda Mensch, par le biais d'un communiqué. D'après Buzzfeed, la police a par ailleurs enquêté sur l'affaire mais n'a pris aucune mesure contre le chanteur, estimant qu'il s'agissait de "relations consentantes entre personnes majeures".

Ce n'est pas la première fois que R. Kelly est visé par des accusations étranges. En 2002, l'artiste avait été arrêté par la police pour détention d'enregistrements vidéo porno le mettant en scène avec une mineure. Après plusieurs années d'enquête, il avait été reconnu non coupable et les charges avaient été abandonnées. Il est aussi fameusement connu pour avoir épousé la chanteuse Aaliyah (disparue en 2002) lorsqu'elle était seulement âgée de 15 ans, en 1994. Ce mariage illégal avait été annulé quelques mois plus tard par la justice.