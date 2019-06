Rachel Legrain-Trapani arnaquée à son mariage : comment un proche l'a trahie

Rachel Legrain-Trapani a partagé la mésaventure survenue durant son mariage, sur le plateau de TPMP People, vendredi 14 juin 2019. Notre Miss France 2007 a raconté comment elle aurait dû vendre, à prix d'or, les photos de son union avec le footballeur Aurélien Capoue à un grand magazine, avant que l'un des invités ne vienne gâcher ce juteux partenariat.

"J'avais signé une exclusivité avec une agence de presse, le photographe m'a suivi toute la journée pour faire de belles photos (...) C'était pas très cher, c'était pour Gala, le soucis c'est que j'ai un invité qui a balancé les photos, et du coup ça a cassé l'exclu, et on s'est fait niquer", a raconté l'ancienne compagne de Benjamin Pavard dans TPMP People (C8).

Forcément, ce contrat à prix d'or s'est immédiatement transformé en séance photos standard, une affaire bien moins avantageuse pour Rachel Legrain-Trapani, qui s'est retrouvée à être payée "pas grand chose" par le journal. "Je devais faire une couv', et au final ça a été une accroche de couv'. Mais oui, je sais très bien qui c'est, c'était le mec d'une copine", a poursuivi la jolie brune de 30 ans.

Une expérience décevante, qui a cependant servi d'exemple pour les mariages suivants de ses amies Miss France. À commencer par celui de Valérie Bègue. "Au mariage de Valérie, comme j'ai eu cette expérience, elle a imposé que tout le monde pose son téléphone pendant le mariage", a raconté Rachel Legrain-Trapani. Elle a également indiqué être "toujours célibataire", assurant avoir "pris des notes" pour son prochain mariage.