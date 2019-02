Rachel Legrain-Trapani très cash sur sa rupture avec Benjamin Pavard

Mi-février, la rupture entre Rachel Legrain-Trapani et le champion du monde Benjamin Pavard a été confirmée et la Miss France 2007 a fait des confidences quelques jours plus tard sur C8, informant que c'est elle qui avait mis fin à leur relation. Pour Gala, la jolie brune révèle les raisons exactes de leur séparation.

"J'ai idéalisé cette vie de couple. L'amour ne suffit pas toujours, ça d'ailleurs été la leçon de mon premier mariage", déclare-t-elle avec recul. Malgré les sentiments qu'elle ressentait pour le joueur du VfB Stuttgart, Rachel Legrain-Trapani a préféré tout arrêter car ils n'étaient plus "sur la même longueur d'onde". "Pourtant, je m'étais autorisée encore une fois à y croire, mais, depuis la fin de la Coupe du monde, c'était devenu de plus en plus compliqué. Il est dans son univers, moi dans une autre réalité", continue celle qui a déjà été en couple avec un footballeur, Aurélien Capoue, père de son fils Gianni (5 ans).

La belle Miss qui profitait il y a peu de vacances au Maroc, a multiplié les allers-retours en Allemagne, un week-end sur deux pour être avec son ex-amoureux de 22 ans. "Au début, ça me faisait mal. Ben lui s'en est toujours moqué. Il a cette insouciance que les hommes plus mûrs n'ont pas toujours", commente-t-elle. Le champion du monde voulait qu'elle soit plus présente à ses côtés mais la belle jeune femme de 30 ans a souhaité rester "indépendante financièrement". "Je ne me voyais pas arrêter de travailler [elle est journaliste sur la chaîne régionale Wéo et est présente dans TPMP People sur C8, NDLR]. J'ai eu des leçons de vie lors de mon premier mariage, il faut pouvoir en tirer des enseignements", conclut-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Rachel Legrain-Trapani dans le magazine Gala en kiosques le 28 février 2019.