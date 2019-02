Rachel Legrain-Trapani séparée de Benjamin Pavard : Elle s'amuse à Marrakech

Le 18 février dernier, Purepeople.com confirmait la rupture entre Rachel Legrain-Trapani et le footballeur champion du monde Benjamin Pavard (22 ans). Dans la foulée, notre ex-Miss France 2007 s'est envolée pour le Maroc afin de se changer les idées...

C'est accompagnée de son amie Malika Ménard (Miss France 2010) que la chroniqueuse de TPMP People (C8) a décidé de passer quelques jours sous le soleil de Marrakech, notamment dans l'enceinte du prestigieux hôtel Sofitel. Là-bas, la jolie célibataire de 30 ans a pris la pose de manière très sexy dans un spa et a multiplié les activités pour notre plus grand bonheur. Qu'elle soit sur le dos d'un chameau, à l'aise sur un quad ou ravissante en bikini, Rachel Legrain-Trapani a montré qu'elle allait d'ores et déjà de l'avant.

Pour rappel, le jour de la Saint-Valentin, Rachel Legrain-Trapani postait en story Instagram : "Je crois que Cupidon a fracassé ses ailes ici." Le tout accompagné de plumes au sol et du son de Thank U, Next..., le titre de rupture d'Ariana Grande. En outre, sur les comptes Instagram des anciens amoureux, on a pu constater qu'ils s'étaient mutuellement unfollow et qu'ils avaient fait disparaître toutes leurs photos à deux ! Aïe.

Selon toute vraisemblance, la distance a été fatale au couple puisque Rachel vit dans le Nord de la France avec son fils Gianni (5 ans, né de son histoire passée avec Aurélien Capoue), alors que Benjamin évolue en Allemagne avec le VfB Stuttgart et qu'il doit rejoindre le Bayern de Munich cet été après avoir signé un contrat de cinq ans.