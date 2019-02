Rachel Legrain-Trapani : Rupture confirmée avec Benjamin Pavard !

"Tout va bien", clamait Rachel Legrain-Trapani (30 ans) invitée, vendredi 15 février 2019, de TPMP People, alors que le sujet de la Saint-Valentin était commenté dans l'émission de Matthieu Delormeau. La veille, dans sa story Instagram, elle postait pourtant ce message : "Je crois que Cupidon a fracassé ses ailes ici." Le tout accompagné de plumes au sol et du son de Thank U, Next..., le titre de rupture d'Ariana Grande...

La déclaration de la Miss, qui se voulait rassurante dans TPMP People, n'est malheureusement plus d'actualité puisque Purepeople.com a eu la confirmation de sa rupture avec Benjamin Pavard (22 ans).

Entre Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, et le footballeur champion du monde Benjamin Pavard, la rupture s'est produite dans le courant du mois de février. Sur les comptes Instagram des anciens amoureux, on peut d'ailleurs constater qu'ils se sont mutuellement unfollow. En outre, ils ont fait disparaître toutes leurs photos à deux ! Depuis quelque temps déjà, les indices s'accumulaient sur la fin de l'histoire d'amour du couple... La distance n'ayant sans doute pas aidé puisque Rachel vit dans le Nord de la France avec son fils Gianni (5 ans, née de son histoire passée avec Aurélien Capoue), alors que Benjamin évolue en Allemagne avec le VfB Stuttgart et qu'il doit rejoindre le Bayern de Munich cet été après avoir signé un contrat de cinq ans.

Rachel Legrain-Trapani, qui est actuellement en séjour à Marrakech avec sa copine Malika Ménard, a écrit sur Instagram avoir "un besoin urgent de partir pour mieux revenir." Ce lundi 18 février, dans sa story, elle a aussi partagé une citation commençant par des mots qui en disent long : "Qui ne cherche pas à te voir ne souffre pas de ton absence..."