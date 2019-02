Rachel Legrain-Trapani séparée de Benjamin Pavard ? L'ex-Miss mal à l'aise

Au lendemain de la Saint-Valentin, Matthieu Delormeau plaçait l'amour au centre de son nouveau numéro de TPMP People sur C8. Ainsi, impossible pour l'animateur de 44 ans de ne pas s'intéresser aux relations de ses chroniqueurs. Et en particulier à celle très médiatisée de Rachel Legrain-Trapani.

En couple depuis plusieurs mois avec le footballeur de l'équipe de France Benjamin Pavard, l'ancienne Miss France n'a pourtant pas passé la fête des amoureux en sa compagnie. C'est ce que nous apprend Matthieu Delormeau dès les premières minutes de l'émission : "Comme elle n'a pas pu être avec Benjamin Pavard pour la Saint-Valentin..." déclare-t-il. Et d'ajouter : "Vous savez quoi ? On va mettre les pieds dans le plat tout de suite, ça sera fait. De mauvaises rumeurs qui sont sorties dernièrement sur vous et Benjamin..." Rachel Legrand-Trapani n'a pas caché son embarras et a juste fait savoir, très timidement, que "tout va bien".

Après avoir tenté d'effacer le malaise avec des sourires, Rachel Legrain-Trapani a fait face à une nouvelle remarque du protégé de Cyril Hanouna, ce dernier affirmant qu'elle n'aurait pas passé la "meilleure Saint-Valentin" : "T'inquiètes pas, la roue va tourner. 2019 va devenir un peu plus sympathique pour nous", conclut-il.

Cette nouvelle surprenante survient peu de temps après que la reine de beauté a révélé que son réveillon du 31 en amoureux avait été "pourri"... Un aveu qui n'avait pas du tout plu à son chéri.