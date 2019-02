Rachel Legrain-Trapani, sa rupture avec Benjamin Pavard : "On est fâchés..."

Le 18 février, Purepeople.com confirmait la rupture entre Rachel Legrain-Trapani et le champion du monde Benjamin Pavard. Ce vendredi 22 février, après un court séjour à Marrakech pour se changer les idées, notre ex-Miss France 2007, qui officie en tant que chroniqueuse dans TPMP People (C8), est finalement revenue publiquement sur sa rupture...

Face à Matthieu Delormeau, la belle Rachel (30 ans) a lâché, très émue : "On reste des gens normaux. On est fâchés et ça a pris des proportions assez dramatiques [avec les réseaux sociaux, NDLR], toute ma famille était au courant avant que j'aie pu en parler." Et l'ex-reine de beauté de poursuivre : "J'ai pris cette décision, ça date de la semaine dernière (...) C'est pas facile. C'est la vie, on n'était plus sur la même longueur d'onde et il est encore très jeune et je pense qu'il a besoin de s'amuser..."

Pour rappel, le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, Rachel Legrain-Trapani postait en story Instagram : "Je crois que Cupidon a fracassé ses ailes ici." Le tout accompagné de plumes au sol et du son de Thank U, Next..., le titre de rupture d'Ariana Grande. En outre, sur les comptes Instagram des anciens amoureux, on pouvait constater qu'ils s'étaient mutuellement unfollow et qu'ils avaient fait disparaître toutes leurs photos à deux.

Apparemment, la distance a été fatale au couple puisque Rachel vit dans le Nord de la France avec son fils Gianni (5 ans, né de son histoire passée avec Aurélien Capoue), alors que Benjamin évolue en Allemagne avec le VfB Stuttgart et qu'il doit prochainement rejoindre le Bayern de Munich.