Radamel Falcao papa pour la 3e fois : Il présente son adorable petite Annette

Radamel Falcao avait annoncé la grossesse imprévue de sa femme, façon foot, en mars dernier. "C'est une plus grande responsabilité, mais c'est aussi le mieux qui puisse nous arriver en tant que famille, maintenant que les filles sont assez grandes pour comprendre le processus de l'arrivée d'un nouveau membre. C'est très émouvant et pouvoir le partager avec elles fait que c'est encore plus intense et plus fort", avait confié l'attaquant monégasque lors d'une interview accordée à Hola!



Olivia Maunoury