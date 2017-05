Radamel Falcao sacré champion : Une belle célébration avec Lorelei, enceinte

L'ambiance était à la fête mercredi 17 mai au stade Louis-II de Monaco, en présence d'un prince Albert en très grande forme. Il ne pouvait en être autrement. Pour la première fois depuis 2000, l'AS Monaco a été sacré champion de France, remettant en cause la suprématie du PSG. Comme beaucoup de ses coéquipiers, l'attaquant star du club monégasque Radamel Falcao a convié femme et enfants à vivre cette belle célébration.

Heureux de partager ce sacre avec son épouse Lorelei Tarón et leurs deux filles Dominique (3 ans) et Desiree (2 ans), le joueur colombien de 31 ans n'a pas manqué d'immortaliser l'instant en posant avec ses elles sur la pelouse du stade Louis-II. Un bonheur doublement immense puisque Radamel Falcao sera prochainement papa pour la troisième fois. Sa belle Lorelei est enceinte, une heureuse nouvelle que le sportif a officialisée en mars dernier sur sa page Instagram. Cette troisième grossesse survient alors que Lorelei Tarón, chanteuse de profession, prépare actuellement la sortie de son premier album. Un disque étroitement lié à sa vie familiale. Radamel Falcao apparaît d'ailleurs dans le clip de sa chanson No me rendiré.

Fière de son homme, la jolie blonde a partagé plusieurs photos de la victorieuse soirée de l'AS Monaco, félicitant son mari d'avoir persisté malgré les obstacles (blessure et non-sélection). Ses adorables Dominique et Desiree portaient des maillots floqués au nom de leur papa, bien évidemment.